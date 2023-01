Jonathan Lazcano sobre llegar al banquillo de Pumas Femenil: 'Es el reto más grande de mi carrera'

Jonathan Lazcano resaltó que llegar al banquillo de Pumas femenil es el reto más grande ha tenido en su carrera. En esta nueva etapa, el estratega tiene entre sus planes generar una identidad en este próximo torneo.

"Cada uno tenemos nuestras formas, nuestras ideas, nuestros conceptos, buscaremos llevar el espíritu y la esencia que el proyecto tiene la idea de buscar y concretar una identidad y a partir de ahí comenzar a funcionar. Para mí es primordial que el grupo tiene que ir junto, tiene que respaldarse, tiene que tener claras las intenciones futbolísticas, pero también las intenciones colectivas y de equipo, tenemos que dejar de ser un grupo y convertirnos en un equipo", sentenció Lazcano.

Después de salir campeón con la sub 18 femenil, el entrenador mexicano fue seleccionado para tomar el cargo del primer equipo. Ante esta oportunidad, Jonathan tiene claro que estás el reto más grande a lo largo de su carrera: "De mi carrera eso representa es el reto más grande que he tenido por todo lo que conlleva por estar en el máximo circuito por estar en esta gran institución por conocer los valores de la institución que al final me ha tocado estar en todo el proceso de abajo como auxiliar como como entrenador una tocado ser campeón me ha tocado estar en las categorías varoniles me ha tocado eso es para mí ese reto más grande es la consolidación a ideas pero sobre todo es eso es el reto más grande"

Esta nueva etapa para el estratega de 30 años comenzará ante Guadalajara el próximo viernes en el Estadio Akron. "Mi idea es ir de menos a más. Esto no quiere decir que ahorita no estemos, el compromiso está y queremos comprar retos. Comprar retos es comprar Chivas, comprar Tigres y comprar Pachuca, eso para mí es comprar retos, el equipo está comprometido y con una disposición increíble. El plantel está cerrado, somos los que vamos a ir juntos y los que queremos trascender", puntualizó el timonel auriazul.

Conferencia de prensa desde las instalaciones de Cantera, con el D.T., Jonathan Lazcano. #SoyDePumas #OrigenDeLaPasión https://t.co/JEj87KXkzf — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) January 4, 2023

Finalmente, Lazcano dejó claro que ya tienen una planeación de esta temporada y el principal objetivo es entrar a la liguilla: "Marcamos un puntaje, marcamos goles a favor, marcamos goles en contra, marcamos una posición en la tabla, marcamos los partidos que queremos ganar de local, en los que los que queremos ganar de visita, por supuesto que primer reto será calificar y de ahí ir a la semifinal, etcétera. El primer reto es ir día a día y ya tengo el posible once".

