Liga MX Femenil: Pumas goleó a Rayadas y es líder general

Pumas está imparable en lo que respecta a la Liga MX Femenil , pues tienen tres victorias consecutivas y son las líderes del torneo.

Y es que en la Jornada 3 recibieron a las Rayadas en las instalaciones de la cantera, y de manera contundente, las Felinas se impusieron 3-0, para con ello sumar los nueve puntos que van del torneo Guard1anes 2021 hasta el momento. Y además han hecho valer su localía, pues dos de los tres juegos han sido en el Pedregal, primero venciendo a Xolos y ahora, este jueves a Rayadas.

Al enfrentarse a una de las potencias del futbol femenil mexicano, Universidad no pintaba como favorita para ganar; sin embargo, Fabiola Santamaría, Laura Herrera y Marlyn Campa (quien se estrenó con Pumas, pues llegó para esta temporada) no perdonaron ninguna de las opciones que tuvieron. Monterrey no recibía tantos goles desde la Jornada 9 del torneo pasado cuando Chivas las venció 2-4.

Y aunque fue un partido redondo para Pumas, para las de Monterrey todo se complicó muy pronto en el partido, pues su portera Alejandría Godínez tuvo que salir por lesión a los 16 minutos de juego y ello fue uno de los factores que les jugó en contra para que las universitarias terminaran goleándolas.

El Guard1anes 2021 está siendo prometedor para las dirigidas por Ileana Dávila y la próxima jornada visitarán a Necaxa en Aguascalientes. Mientras tanto, Rayadas intentará retomar el camino en su próximo partido, donde recibirán al Querétaro.

