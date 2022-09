Liga MX Femenil: Rayadas goleó sin piedad a Pumas

Sin piedad. Las Rayadas de Monterrey se impusieron por goleada de 6-0 ante unas Pumas que mostraron una cara endeble, defensa desordenada y delantera sin propuesta. Las universitarias se dejaron dominar y esa flaqueza fue bien aprovechada por las regiomontanas que controlaron el juego a placer.

Uno tras otro, así fuero los goles de La Pandilla. El festín comenzó de manera temprana para las locales. No pasaron ni cinco minutos y Aylin Aviléz se encargó de definir la primera anotación que desencadenó un desastre para las universitarias, quienes minutos más tarde anotaron, pero en propia puerta.

Mientras tanto, Eva Espejo sonreía, pues sus dirigidas encendieron el motor y no pararon. La delantera Marie Burkenroad se lució con un doblete y aunque la diferencia en el marcador ya era más que notable, las Rayadas no perdonaron y Diana Laura Evangelista remató dentro del área para que su equipo terminara el primer tiempo con cinco festejos.

Pero no fue suficiente, al menos no para Daniela Solís, quien puso la cereza del pastel con el sexto gol. De parte de las felinas, sólo Venicia Juárez estuvo cerca de anotar para la honra, pero el esférico no cedió y así terminaron con una escandalosa derrota, fuera de puestos de Liguilla y superadas por las Rayadas, que finalizaron terceras de la clasificación.

