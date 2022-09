Liga MX Femenil: América vs Pachuca, partido con sabor europeo

América recibirá a Pachuca en un duelo con sazón europeo, pues este duelo reencontrará a las españolas Andrea Falcón, Andrea Pereira y Jennifer Hermoso que coincidieron en el FC Barcelona y la selección española , además de la francesa Aurelie Kaci que tuvo paso por el Real Madrid.

El Estadio Azteca será la sede para un reencuentro entre varias ex jugadoras de la Liga Femenina Española, comenzando por la tripleta española qué portó la playera blaugrana (Falcón de 2013 a 2016 y de 2019 a 2022, Pereira de 2018 a 2022 y Hermoso de 2013 a 2017 y de 2019 a 2022) y la francesa que defendió el escudo del Madrid del 2020 al 2022. Sin embargo, en esta ocasión Falcón y Pereira tendrán que defender los colores azulcrema ante su ex compañera Jennifer, la cual porta los colores de las Tuzas. Por su parte, Aurelie no vera extraño el tener como rival a la actual dorsal 10, ya que en la anterior temporada estás jugadoras se cruzaron en el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

América y Pachuca comparten historia desde el torneo piloto copa Liga MX en 2017, ya que forman parte de los equipos fundadores del Circuito Rosa. Durante estos cinco años se han enfrentado en 13 ocasiones, donde no ha podido salir una clara favorita debido a que América se ha alzado con la victoria en seis ocasiones frente a las cinco de Pachuca. A pesar de esto, las dirigidas por Juan Carlos Cacho han sabido sacarle los tres puntos al equipo de Coapa en sus últimos dos duelos por un marcador de 2-1.

Sin embargo, Ángel Villacampa llega con la obligación de conseguir la victoria si quiere poner a su equipo a un punto de asegurar su participación en la liguilla del Apertura 2022, instancia a la que nunca ha faltado en la historia de la Liga MX Femenil. Incluso, esta misma jornada podrían ya tener su boleto a esta siguiente fase, pero dependen de que Pumas pierda su partido ante Rayadas, ya que se pondrían a 11 puntos de distancia con 9 por disputarse.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: CHIVAS MOSTRÓ SU PODERÍO OFENSIVO Y REMONTÓ A PUMAS EN CU