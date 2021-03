Liga MX Femenil: Renata Masciarelli pensó en dejar el futbol tras lesiones en rodilla

La portera de América, Renata Masciarelli se sinceró y confesó que pensó dejar el futbol luego de las múltiples operaciones que se hizo en la rodilla.

"Tuve tres operaciones de rodilla, ya sabes que esas son larguísimas, la última fue muy larga, me agarró a la mitad de mi carrera en la universidad, me perdí de muchas cosas en cuanto a selección, con la universidad, esa ha sido la lesión que más me ha hecho pensé en dejar el futbol, era la segunda operación en la misma rodilla", aseguró en entrevista con TUDN.

En ese sentido, la guardameta aclaró que pese a los momentos que vivió ahora piensa en dar lo mejor de sí misma y enfocarse en su carrera con las Águilas.

"En esos momentos apenas salía el torneo de Copa de la Liga Femenil y por ahí dije: ‘tengo chance de volver’. Cuando me lesiono son largas (las recuperaciones), pero ya mi mentalidad es que siempre que pasa, pasa por algo y tengo que salir adelante porque muchas cosas buenas han salido de eso”, contó la guardameta de las Águilas", finalizó.

