Paleta Esqueda sobre partido vs Haití en 2008: 'Nos mataron a todos y solo algunos sobrevivimos'

Sí hay un pasaje bochornoso que todos recordamos de la Selección Mexicana Preolímpica, fue cuando quedaron eliminados ante Haití de cara a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Enrique Esqueda, quen participó en aquel combinado, aseguró que tras ser 'reventados', pocos lograron salir adelante.

"Eran grandes jugadores que lo demostraron en su momento en grandes equipos, Santiago Fernández estuvo un par de años en el Barcelona B, Luis Ángel Landín fue el jugador más caro en su momento en la liga de México y por algo lo había sido, pero ¿qué fue lo que pasó?, que la cabeza te juega, después de escuchar tantas críticas si no eres fuerte mentalmente no hay quien lo pueda soportar, por eso es que debes de tener un poco de ayuda en casa, en familia, en el mismo equipo, creo que en ese momento no se les ayudó, hoy esa situación existe muchísimo más que antes y que bueno porque es importante, acá nos mataron a todos y solamente algunos sobrevivimos", mencionó para ESPN.

"Simplemente no quiso entrar la pelota y no fue porque seamos malos, a cualquiera le puede pasar fallar las oportunidades que sean porque somos seres humanos, nos tocó a mis compañeros y a mí estar en un momento en el que no quiso entrar la pelota, le pegamos mal, le pegamos más fuerte", agregó.

De igual forma, 'El Paleta' afirmó que habia que darle la vuelta rápido a la página, pues eran muy jóvenes.

"Así es el fútbol y fue un trago muy amargo del cual teníamos que darle vuelta la página el otro día porque teníamos que regresar al club y éramos muy jóvenes", contó.

