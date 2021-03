Tata Martino: 'Raúl Jiménez tendrá que esperar para ver si juega con Selección en el verano'

Para Gerardo Martino era vital contar con Raúl Jiménez en la gira europea aún sin que pueda ver participación en los partidos amistosos, y si bien explicó que el delantero del Wolverhampton evoluciona día con día, señaló que aún es muy pronto para definir si podrá representar a México en Juegos Olímpicos o Copa Oro.

"Raúl está bien, diría que entrena con normalidad, solo que al no haber empezado a hacer entrenamiento de contacto con su club, tampoco lo ha hecho con nosotros. Él se siente bien, físicamente está bien, resta ver cuándo su club decide ponerlo en campo cuando tenga el alta médica y ya iremos definiendo. También está la situación de los Juegos Olímpicos y después del México vs Canadá habrá más certezas", dijo Martino en conferencia de prensa.

Sobre las expectativas que tiene de esta nueva gira por el Viejo Continente, donde enfrentará a Gales y Costa Rica, Martino apuntó a mantener el funcionamiento mostrado a finales del 2020, lo que traería como consecuencia vencer a sus sinodales.

“Espero una actuación acorde a lo que esperamos, ver cómo está el funcionamiento del equipo después de tres o cuatro meses de no juntarnos, siempre con la expectativa de tener un buen funcionamiento y poder ganar el partido”., explicó.

Por otra parte, el ‘Tata’ habló de la posibilidad de permanecer el banquillo tricolor más allá de la Copa del Mundo de Qatar, situación que todavía ve muy distante.

“Lo más importante es la convivencia de respeto mutuo que tenemos, no solo con Yon, con Gerardo Torrado, Nacho Hierro, trabajamos con buena sintonía, respetando los lugares que nos corresponde. Hablar de sensaciones de dónde nos instalaremos en tres o cuatro años es difícil, porque esto es de resultados, porque si la selección no gana, ustedes no estarán conformes con mi continuidad. Agradezco las palabras del presidente de la federación, y pienso que esa es la mejor manera de trabajar”, apuntó.

