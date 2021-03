La Tota Carbajal sobre el 1-1 contra Gales en Suecia 58: "Le dimos 'pamba' a Belmonte"

Este sábado México se medirá a Gales en Cardiff, en duelo amistoso por la Fecha FIFA. Un rival que es especial para el Tricolor, pues fue ante quien consiguió su primer punto en un Mundial.

Fue en el segundo partido de la Fase de Grupos de Suecia 58 en el que el combinado nacional le arrancó un punto al conjunto europeo después de ir perdiendo con gol de Jaime Belmonte. Y uno de los protagonistas de ese duelo, Antonio 'La Tota' Carbajal, lo recordó a 63 años de distancia.

"A Belmonte le dimos una ‘pamba’ en el vestidor, pero de amistad, eh", rememoró el 'Cinco Copas' en entrevista con AS.

"Todos los juegos en los que participé los viví con mucha intensidad. Pero mucha, exagerada quizá. Ese no fue la excepción. Siempre me tomé el papel demasiado en serio, como debe ser. Me dio un gusto tremendo. Fue el primer punto que sacamos, algo muy importante", agregó.

Esa, su tercera Copa del Mundo, fue en la que exportero y la Selección Nacional obtuvieron su primer punto en esta clase de eventos, aunque para Carbajal, todos los Mundiales fueron especiales.

"Me acuerdo de todos con mucho cariño. Cada uno tiene su motivo de por qué, además de los 60 goles que me metieron", recordó risueño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ASÍ SERÍA LA ALINEACIÓN DEL TRI CONTRA GALES