Miah Zuazua vivió un infierno en América Femenil: “Me peleé con una jugadora”

Desde la llegada de Ángel Villacampa a la dirección técnica el América Femenil se ha convertido en uno de los equipos más fuertes de la liga y aunque pareciera que en las Águilas todo marcha perfecto, la exfutbolista azulcrema, Miah Zuazua reveló el infierno que vivió en Coapa.

Miah Zuazua vivió un infierno en América | MEXSPORT

La atacante mexicana habló sobre cómo vivió su pasó por América y para sorpresa de muchos, Miah confesó que vestir la camiseta de las Águilas convirtió su vida en un infiero, revelando todos los problemas que tuvo dentro del vestidor, desde peleas con compañeras hasta faltas de respeto del entrenador.

“América fue la transición más difícil, ese equipo me hizo la vida un infierno, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras”

“El entrenador (Ángel Villacampa) no sabía controlar el ambiente, no sabía cómo hacerlo un ambiente saludable, los comentarios que hacía a las jugadoras eran muy irrespetuosos. Intenté ser lo más profesional posible, pero hay muchas cosas que no soporto”, declaró Miah Zuazua en Podcast Winners Club Podcast.

Miah Zuazua tuvo problemas de vestidor en Coapa | MEXSPORT

Zuazua mencionó que todos los problemas que se viven en el vestidor del América son ocasionados por Ángel Villacampa, a quien acusa de generar un ambiente tóxico dentro de la institución y de los pocos buenos momentos que vivió en Coapa fue cuando las jugadoras con las que tuvo problemas salieron del equipo.

“Los problemas que tuve (en América) fueron principalmente con el entrenador porque él marcaba el tono del equipo, el ambiente, la cultura, se convirtió en una de esas cosas súper tóxicas y luego muchas de las jugadoras con los que tuve problemas se fueron y el vestidor cambió, fue genial, el ambiente en este momento es bastante bueno”, mencionó Miah.

Miah Zuazua llegó al América procedente de Juárez como un fichaje estrella de la Liga MX, pero solo estuvo tres torneos en las Águilas donde apenas marcó cuarto goles, esto consecuencia de los pocos minutos que tenía y por esa misma razón regresó a las Bravas esta temporada.

Miah Zuazua regresó a Juárez esta temporada | MEXSPORT

