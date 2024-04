Toño Spinelli tras el empate ante Pumas: "Nuestro objetivo es seguir sumando"

Después de empatar a uno ante Pumas, el director técnico de Chivas Femenil, Antonio Spinelli, comentó que su equipo se siente en deuda con su afición, ya cada vez que no ganan se quedan con ese mal sabor de boca.

"Sabíamos que del partido contra América iban a ser rivales directos o que juegan por puestos de liguilla. Nuestro objetivo obviamente es seguir sumando, somos Chivas y tenemos una obligación, nosotros estamos en deuda cada vez que no ganamos, ya no te digo sumar, estamos en deuda cada vez que no ganamos", puntualizó Spinelli.

Cabe destacar que este fue el cuarto empate de la institución rojiblanca en lo que va del campeonato, algo que les ha afectado en la clasificación y las tiene actualmente en distinto lugar; sin embargo, para esta recta final de la fase regular podrán volver a contar con piezas fundamentales como lo son Alicia Cervantes y Montse Hernández.

"Licha por sí sola tiene un peso específico, un nombre que provoca atraer marcas, pero hoy también recuperamos a Montse Hernández, que venía de estar un mes y medio parada, Hoy es el primer partido que Viri puede jugar de titular y estar 70 minutos, van volviendo todas y sabemos la importancia de cada una", mencionó el estratega argentino.

Ahora Guadalajara tendrá que visitar a Pachuca, recibir a Cruz Azul y visitar a Rayadas en la recta final de la fase regular, dónde tendrá la oportunidad de alcanzar al América y poder adueñarse del cuarto puesto de la clasificación o, por otra parte, bajar peldaños en caso de tener malos resultados.

'Nos quedan tres finales'

El director técnico de Pumas Femenil, Marcelo Frigério, señaló que su equipo es consciente de que les quedan por disputar tres finales si desean acceder a la liguilla de este Clausura 2024, entre las que se encuentra el partido contra el América el próximo lunes 22.

"Yo le he dicho a las jugadoras que vamos pensando partido a partido, como una final, despacito y con humildad para que logremos los resultados que necesitamos para clasificar. Sabemos que tenemos tres finales para clasificar y contra América será una final", señaló Frigério

A pesar de que en el papel el conjunto de Coapa se ve superior a las felinas, el estratega brasileño resaltó que el empate que obtuvieron hoy ante Guadalajara es una prueba de que le pueden competir a las grandes del Circuito Rosa como lo son Monterrey, Tigres e incluso el América.

"Estamos poco a poco logrando mejorar el equipo y estamos ahí logrando esa estabilidad. El resultado de hoy deja un sentimiento de mucha esperanza de que podemos pelear contra equipos como Chivas, Tigres, Monterrey, Pachuca, esos equipos que son top 5, top 6, el equipo viene mejorando mucho en esta recta final en lo mental", resaltó el timonel auriazul.

Finalmente, Marcelo destacó que el objetivo del equipo es clasificar a la liguilla, ya sea en sexto o en octavo, el punto es cumplir con el objetivo tomando en cuenta la inestabilidad que tiene el torneo debido a lo pegado que están los equipos.

