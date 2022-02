Alan Mozo: 'No compré boletos para Bad Bunny porque voy a estar en Qatar'

Año Mundialista y los jugadores quieren subirse al avión camino a Qatar, por lo tanto, Alan Mozo no compró boletos para ver a Bad Bunny, ya que en esas fechas confía en estar con la Selección Mexicana.

Y es que la Copa del Mundo y el concierto del 'Conejo Malo' coinciden en las fechas, por lo que el jugador de Pumas decidió no adquirir las entradas.

“Por su puesto que sí (estar en Qatar). De hecho con mi novia, viene Bad Bunny y dije sabes que ‘no vamos a comprar boletos porque yo voy a estar en Qatar’. y así de seguro estoy que voy a tener la posibilidad", mencionó para Fox Sports.

De igual forma, al ser cuestionado sobre la llegada de Miguel Mejía Barón, el lateral auriazul afirmó que ha sido un plus para todos, incluídos los refuerzos quienes han respondido en el campo.

“Desde que llegó, yo lo he visto más veces en el campo que en su oficina. Fue un plus para este equipos. Sobre los refuerzos, la verdad yo creo que la esencia de Pumas no ha cambiado, son personas muy entregadas y saben donde están parados", añadió.

