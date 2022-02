Chicharito Hernández: 'A mí me gustaría ver a la Selección triunfar, esté o no esté en ella'

Javier Hernández no ha sido convocado a la Selección Mexicana a pesar de tener un gran cierre de temporada en la MLS. Sin embargo, el delantero mexicano admitió que a pesar de no ser considerado por Gerardo Martino le gustaría ver triunfar al conjunto nacional.

"Aquí lo más importante debería de ser que esté quien esté, decida quien decida, que le vaya muy bien a la Selección Mexicana, estemos dentro o no estemos dentro. A mí me gustaría ver a mi Selección triunfar, sea o no parte de ella, México es el que lo hace", dijo el delantero del Galaxy en entrevista con ESPN.

Chicharito confesó que mantiene viva la esperanza de regresar al Tri, aunque no depende de él "No es que esté harto o no. Seguiré haciendo lo que está en mis manos como jugador de futbol, hacerlo de la mejor manera, lo demás no está en mí, no es que esté harto ni cansado", reiteró.

Asimismo Javier Hernández aseguró que le gustaría ver a México en el quinto partido e incluso en la Final del Mundial.

"Les deseamos lo mejor y que pueda clasificar al Mundial, que les vaya de la mejor manera y ojalá, como siempre lo dije cuando estaba siendo parte de la selección y ahorita que no estoy siendo tomado en cuenta, que nos imaginemos cosas ching... y ¿por qué no? Llegar al quinto partido, ser campeones del mundo, esté o no esté", expresó durante la entrevista.

Al ser cuestionado sobre los logros que obtuvo en la Selección Mexicana, Chicharito mencionó que no logró hacer historia con el Tri en las Copas del Mundo a las que asistió. "Nunca fui y nunca querré ir a la Selección sólo para obtener mis logros. Al final de cuentas ya los tengo y al final de cuentas no hice historia en ese aspecto con México", opinó el jugador nacional.

