Cuauhtémoc Blanco sobre el delantero en el Mundial: 'Ya está Henry, tenemos un buen goleador'

Ante el buen momento que atraviesa Henry Martín con el América, para Cuauhtémoc Blanco, el delantero azulcrema es uno de los indicados en estar presente en el próximo Mundial de Qatar 2022, tras el bajo rendimiento que ha mostrado Raúl Jiménez luego de su fractura de cráneo.

"Hay calidad, ahora falta que saquen esos pantalones que tenemos puestos aquí en México y salgan adelante. Lo bueno que ahorita ya está Henry (Martin) tenemos un buen goleador y creo que puede hacer bien las cosas en el Mundial. Raúl Jiménez no está al 100 por ciento, pero ahorita lo está demostrando con el equipo que tiene el América", indicó el exjugador.

Sin embargo, aunque los comandados por Gerardo Martino están lejos de mostrar una mejor versión de cara a la justa mundialista, el también gobernador aseguró que el combinado azteca carece de líderes dentro del terreno de juego.

"Imagínate que te vengan los mismos jugadores en la Selección, aunque hay una gran calidad de jugadores, pero les falta lo siempre he dicho, les falta esos pantalones y ese corazón para sacar adelante ahora en estos partidos que vienen de preparación y luego encarar el Mundial".

Fue así que el jugador histórico del América recordó que él sí tenía ese potencial para dejar todo dentro del terreno de juego e incluso motivaba a sus compañeros, pues de lo contrario sería un jugador sin valor.

"Yo sí los tenía (pantalones) y bien puestos y el que no corría se las veía conmigo en el vestidor. Eso es lo primordial porque al final de cuentas no puedes jugar con el dinero de nuestras familias; tienes que correr, tienes que luchar por tus objetivos y ahora en el futbol mexicano actual si no corres no sirves", apuntó.

