Gerardo Martino previo a juego contra Argentina: ‘Todavía no defino al delantero’

El ’9’ mexicano para enfrentar mañana a Argentina en Qatar 2022 no está elegido aún, asegura Gerardo Martino, timonel tricolor. Los ajustes respecto al once que debutó en el empate con Polonia tampoco son seguros.

A pesar de que se especuló que Rogelio Funes Mori entraría por Henry Martín como eje de ataque, como anticipó Armando Melgar, reportero de RÉCORD en Doha pegado a la Selección Azteca, todavía está en el aire el titular y será tras el entrenamiento de esta tarde en la sede mundialista habrá humo blanco.

“Todavía no lo defino al delantero”, explica Martino a pregunta directa de RÉCORD, “no te podría decir porque aún no he hablado con los jugadores. Tenemos entrenamiento ahora, así que ahí definiremos al equipo.

“Difícilmente te podría decir el criterio que tengo no solamente en la elección de un futbolista sino el criterio respecto a la conformación final”, añade el entrenador de la Selección Azteca.

