La Volpe minimizó logros del Tri Sub17 y Olímpicos que ganaron el oro

Ricardo La Volpe dio declaraciones muy polémicas al programa 'Los Maestros' de TUDN en torno a los logros que han obtenido selecciones como la Sub 17 y el Tri Olímpico.

El técnico argentino señaló que estos dos logros que ha conseguido México en su historia no han servido de nada debido a que no hay un crecimiento que se haya continuado.

"¿A quién le interesa eso? Lo que interesa mostrarle al mundo es con los grandes, River, en Boca, qué me interesa el de la 17, si después no tiene el crecimiento y no llega nunca. Ganamos una medalla de oro en los Olímpicos y ¿después qué hicieron?", declaró La Volpe.

E incluso hizo una comparación con la selección de Argentina, la cual no ha tenido un logro Mundial en la categoría Sub17.

"¿Quién dice que no somos responsables? Entonces en Argentina se deben de matar porque no han ganado nunca una con la sub-17", sentenció La Volpe en 'Los Maestros'.

