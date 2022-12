Oswaldo Sánchez sobre Selección Mexicana: 'Un fracaso lo hecho en Qatar 2022'

El fracaso de Qatar 2022 y el hecho de tener dentro de cuatro años la copa del mundo en casa son motivos suficientes para que la Selección Mexicana le de un giro de 360 grados a su forma de trabajo, así lo considera el ex guardameta Oswaldo Sánchez.

“No soy quien para decir quién debe ser el nuevo técnico, pero es tiempo de pensar en los jóvenes, en un proceso de tres años y medio. Tal vez no exigir Copa Oro, sino irlos fogueando para que lleguen muy bien al mundial . Es momento de darle un cambio y frescura a la Selección Mexicana “, dijo a RECORD.

En esa misma línea, el mundialista mexicano aseguró que sea quien sea el próximo estratega del tricolor, tiene que priorizar a los jugadores más jóvenes por encima de los resultados.

“El técnico que llegue tendrá sus metodologías, pero yo creo que tiene que pensar en gente muy joven, gente que aunque no tenga expectativas de selección se le de la oportunidad, basta de decir que éste no tiene experiencia , tiene que tomarla y para ello se requiere un proceso y un proceso que te tiene aguantara fracasos, malos y buenos momentos. Pensar en el próximo mundial sería el objetivo con gente que esté entrenando varios días a la semana en el CAR como se hacía en los tiempos de La Volpe, que de repente tres o cuatro días entrenaban y regresaban el fin de semana con su club. Es momento de modificar en muchos sentidos.”, añadió.

Del mismo modo, el ex portero de las Chivas espera que la Selección Mexicana y los clubes de la Liga MX puedan regresar a las competencias de Conmebol como parte de un nuevo proceso mundialista.

“Estaría buenísimo, a mi me tocó la época donde se jugaba libertadores y se tuvieron buenas participaciones, me tocaron copas América donde también llegamos a ser protagonistas. Se tiene que equilibrar la balanza en México y pensar en partidos que te pueden hacer crecer más. Analicemos que no hay ningún equipo de nuestra zona en esta parte final del mundial y eso habla de que tenemos que cambiar nuestros métodos de entrenamiento y nuestras formas de trabajar “, explicó.

Por último, calificó como un fracaso rotundo la gestión de Gerardo Martino y el accionar del equipo en Qatar.

“Es un secreto a voces, es un fracaso total el hecho de haber retrocedido en cuanto a nuestra clasificación y obtención de objetivos, pues nos habla de un de fracaso en todas las líneas, esa es la realidad y no hay vuelta atrás”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - PIBE VALDERRAMA SOBRE LUIS CHÁVEZ: 'ME GUSTÓ MUCHO EL GOL QUE HIZO, JUGADORAZO'