Néstor de la Torre tras fracaso del Tri en Qatar 2022: "Los mexicanos no tenemos potencia ni velocidad"

El fracaso de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022 sigue retumbando en el entorno del futbol mexicano, pues en esta ocasión fue Néstor de la Torre, exdirector de Selecciones Nacionales, quien ‘explotó’ contra el Tri por quedar eliminado en Fase de Grupos.

El exdirectivo ‘tundió’ parejo a la gente de pantalón largo y jugadores, pues considera que se debe invertir mejor y que los futbolistas deben ser más profesionales.

“El futbol es un negocio, pero hay que saberle dar el orden como cualquier negocio, al futbol hay que invertirle en un modelo que nos de frutos y frutos maduros. Ni si quiera tenemos claro cómo debe de jugar el equipo mexicano, cuáles son las características físicas, mentales psicológicas y técnicas para ver su juego

No les puedes pedir un resultado objetivo, pero si les puedes pedir que sean profesionales, que se esfuercen, que traten de tener un crecimiento personal, dignidad y representación a lo que representan.

Los mexicanos no tenemos potencia o velocidad que tienen otros países, tenemos mucha resistencia y dinamismo, debemos jugar a nuestras cualidades no tenemos jugadores para jugar a pelotazo. Si no tenemos la capacidad de lograr ese sistema con especialistas de futbol vamos a seguir cambiando la forma y la consecuencia en vez de desarrollar las virtudes (de los jugadores)”, señaló de la Torre.

Por otro lado, sobre la polémica si debe ser un entrenador mexicano o extranjero el que dirija al Tri, De La Torre consideró que este tema es indiferente ya que no importa la nacionalidad, sino el estilo de juego.

“Puede ser cualquiera de los dos para mí lo más importante es que esté bien claro a qué vamos a jugar, al perfil de sistema al que vamos a jugar. Hablar de un técnico en específico es ya haber determinado que estilo de futbol vamos a determinar jugar. El futbolista mexicano tiene que jugar agrupado”, finalizó.

