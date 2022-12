Qatar 2022: Luis Chávez aceptó que México no merecía pasar a Octavos de Final

La Selección Mexicana tuvo una de sus peores actuaciones en el Mundial de Qatar 2022, Luis Chávez, centrocampista del Tri, compartió que, para él, el combinado nacional no hizo suficiente en los dos primeros partidos del Mundial para ganarse un lugar en los Octavos de Final.

"Es justo, en los dos primeros partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgamos, contra Polonia pudimos haber ganado, al final esos dos partidos los dejamos ir y al último no nos alcanzó", platicó con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube.

Además, el jugador afirmó que quedaron a deber mucho con la afición mexicana.

"Es contrastante, con los resultados no puedo estar contento plenamente porque yo me quería quedar unos días más y seguir avanzando de ronda. Nos habíamos puesto la meta de estar en un quinto partido y no vamos a jugar ni un cuarto", comentó el jugador de Pachuca.

El volante mexicano aseguró que la falta de gol, fue un tema que siempre le preocupó, “una de las grandes preocupaciones antes del último partido era la falta de gol: "La verdad es que estaba preocupado por eso, no nos podíamos ir del Mundial sin un gol”, finalizó Luis Chávez.

