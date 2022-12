Sergio Rochet tras eliminación en Qatar: "Siento la misma amargura y tristeza que todo Uruguay"

El Mundial de Qatar 2022 ha tenido un viaje muy corto para algunas selecciones. Tal es el caso de Uruguay, quien tuvo una breve participación en la justa mundialista.

Sergio Rochet, arquero charrúa, arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco y a su llegada ya lo esperaban varios medios de comunicación, que le cuestionaron sobre la breve participación de Uruguay en Qatar 2022.

"Amargura, tristeza, eso es lo que siento yo, lo que siente el plantel y lo que siente todo Uruguay. Por otra parte orgulloso porque se dejó todo, no jugamos como lo veníamos haciendo, pero la entrega estuvo al 100%, no se nos dio por pequeños detalles y eso nos sacó de la Copa del Mundo", dijo Rochet a Telemundo Canal 12.

Además, el arquero comentó acerca de su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022, "le costó en lo personal" y "no fue un partido más". Y añadió: "Tenía nerviosismo, ansias, mezcla de muchas cosas que a uno no le permite estar tranquilo, pero no solo me pasó a mí, les pasó a jugadores que ya tienen varios Mundiales arriba. No es fácil debutar en una Copa del Mundo, en un grupo tan parejo como el nuestro. Todo lo que aconteció después se resume en tristeza", finalizó el arquero.

