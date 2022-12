Luis Chávez: ‘La andaba cag…ndo en Girona, pero Tata me dijo vas a iniciar el primer partido’

Sin lugar a dudas uno de los futbolistas más destacados de la Selección Mexicana en Qatar fue Luis Chávez. Pese al gran nivel mostrado, el Tuzo confesó que no estaba en su mejor momento durante los entrenamientos en Girona, pero Gerardo Martino siempre le tuvo confianza.

En entrevista con el Escorpión Dorado, Chávez habló sobre cómo se enteró que iría de titular en e debut de la Copa del Mundo. “Estábamos en Girona, me habló (el Tata) en un entrenamiento me dijo que me tranquilizara, porque la andaba cagando en el entrenamiento”.

“Me dijo: ‘Prepárate, mentalmente y físicamente porque vas a iniciar el primer partido''', parafraseó las palabras de Gerardo Martino hacia Luis Chávez.

Asimismo, confesó que sus equivocaciones en la preparación le causaron mucha frustración. “Juegues bien o juegues mal vas a estar en el primer partido del Mundial. Yo me estaba cagando, lo quería abrazar, quería saltar”, dijo el mexicano.

“Sabía que tenía que trabajar el doble”, finalmente Luis Chávez saltó en el XI inicial del Tri para su compromiso contra Polonia. El de Pachuca disputó los 90 minutos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: LUIS CHÁVEZ ACEPTÓ QUE MÉXICO NO MERECÍA PASAR A OCTAVOS DE FINAL