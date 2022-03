Luis Romo sobre el Tata Martino: 'Estuvo bien en la eliminatoria, él cuenta con nosotros'

Luis Romo, mediocampista de Rayados dejó claro que el Tri respalda a Gerardo 'Tata' Martino y consideró que el timonel debe seguir en las riendas de la Selección hasta el Mundial.

“La verdad que el profe ha estado muy bien toda la eliminatoria, él cuenta con nosotros y nosotros con él. Lo ideal es que el Tata siga en el proceso, es un gran entrenador y contamos con él y él con nosotros entonces y hay que respaldarlo al cien por ciento”.

El jugador de La Pandilla aseguró que dará lo mejor de él dentro del terreno de juego para poder ser convocado a la justa mundialista.

“Voy a pelear por ello, es el objetivo que tengo y lo voy a luchar a muerte. Me va a ayudar lo que yo haga dentro de la cancha, aunque no haya hecho las cosas de la mejor manera ahora, yo creo que las tengo que retomar y eso me va a ayudar para llegar en un buen nivel”.

Romo ha disputado nueve encuentros con Monterrey, de los cuales ha entrado como titular en seis.

Hasta el momento 'Tata' Martino permanecerá al frente de la Selección, aunque no podrá viajar al sorteo en Doha debido a que será sometido a otra operación en el ojo.

