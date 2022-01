Rogelio Funes Mori: 'No soy la solución para que México llegue al quinto partido'

Rogelio Funes Mori aseguró que trabaja para ser tomado en cuenta por Gerardo Martino para el Mundial de Qatar; sin embargo, descartó que su presencia en la justa mundialista sea la solución para que la Selección Mexicana clasifique al quinto partido.

"No, para nada, creo que no soy la solución. Obviamente, soy una opción más, porque soy un jugador más, que tiene ganas de estar en la Selección, tengo ganas de estar en el Mundial, pero como siempre digo, todo va a depender de mí, de mis actuaciones y yo siempre voy a estar agradecido a la Selección, al cuerpo técnico que me ha brindado una oportunidad por estar en la Selección Mexicana", declaró Funes Mori en entrevista para ESPN.

El delantero de los Rayados destacó que busca competir contra Raúl Jiménez por un puesto en el ataque del Tricolor, pero no es una labor sencilla ante uno de los referentes.

“Como siempre digo, Raúl es un referente de la Selección Mexicana, ya hace muchos años que está en la Selección y obviamente es un referente como siempre digo, un jugador muy importante para nosotros, porque es el delantero que toda Selección quiere y yo estoy para competir, para aportar mi grano de arena y en el lugar de donde me toque estar lo quiero hacer de la mejor manera y siempre respetando a mis compañeros y al cuerpo técnico”, comentó.

Funes Mori estará concentrado con la Selección Mexicana para los juegos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, y posteriormente viajará a los Emiratos Árabes Unidos para jugar el Mundial de Clubes con el Monterrey.

"Nosotros somos profesionales, sabemos que obviamente es todo muy exigente, todo muy rápido, hay pocos días de descanso, pero, al final de cuentas, trabajamos de esto y estamos comprometidos con el trabajo y con lo que nos digan qué tenemos que hacer, entonces, sabemos que va a ser difícil. Hay que hacer un gran esfuerzo para poder llegar bien en forma al Mundial de Clubes".

