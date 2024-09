Alex Padilla sobre su primera convocatoria en el Tri: 'No me lo creo, no es real'

El guardameta mexicano del Athletic Club, Alex Padilla, está viviendo un momento que aún le resulta difícil de creer. Tras ser convocado a la Selección Mexicana en el inicio de la era de Javier Aguirre, Padilla confesó que su llamado al Tri se siente como un sueño alcanzado tras años de esfuerzo y sacrificio.

“Cuando me entero que soy seleccionado con la mayor, para mí es… pues no me lo creo, pienso que no es real, no estoy viviendo una realidad. Es el sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años, mucho trabajo de por medio, muchos momentos pues no tan buenos. Y pues el fútbol me da esta oportunidad, la selección me da esta oportunidad y aprovechar al máximo”, expresó Padilla.

El portero, que recientemente tuvo una destacada actuación frente al Barcelona, comentó que la rapidez con la que todo ha sucedido lo ha dejado un poco desconcertado.

“Como va todo muy rápido, como tenemos partidos cada tres días y de repente, a las dos semanas de debutar, estoy en México, pues todavía no soy del todo consciente de todo lo que estoy viviendo ahora mismo. Los tres vamos a estar preparados y al que le toque, va a dar el máximo por este país, y nosotros vamos a estar preparados para en cualquier momento ayudar al equipo”, añadió.

En una entrevista difundida por el Tri a través de sus redes sociales, Padilla también habló sobre su profundo amor por México y lo que significa para él representar a su país.

“Los recuerdos que tengo son mis familiares, el sentimiento que desde pequeño me han inculcado, el sentir que soy mexicano porque yo soy mexicano, luchar por este escudo, por este país, dejarlo lo más alto posible”, afirmó con orgullo.

Finalmente, Padilla agradeció el apoyo que ha recibido desde su convocatoria y se comprometió a dar lo mejor de sí en esta nueva etapa con la Selección Mexicana.

“Estoy muy agradecido por todo el apoyo que he estado recibiendo desde el día uno y que yo lo voy a dar todo por este país, que vamos a ir juntos a por todos estos nuevos retos”, concluyó el joven guardameta.

