Alexis Gutiérrez sobre su llamado a Selección Mexicana: "Se me salieron las lágrimas"

Una de las novedades en la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos ante Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf fue la de Alexis Gutiérrez. El mediocampista ha elevado su nivel de forma considerable de la mano de Martín Anselmi en Cruz Azul y su esfuerzo se vio recompensado con un llamado a Selección Mexicana.

Al respecto, Guty reconoció que al prinicipio no se la creyó, cuando el estratega argentino dio a conocer los nomres de los convocados de la Máquina. "Fue un momento muy lindo porque estaban todos mis compañeros del club. La verdad era una noticia que no me esperaba, me podría esperar la de Sepúlveda porque veía a Romo que estaba abrazándolo, pero cuando dicen los nombres me sorprendo".

"Hasta Rodo (Rotondi) me muerde y así, no sé, no me la creo, pero pues claro que muy feliz, un momento que todo jugador quiere pasar", declaró Gutiérrez Torres desde la concentración de la selección. Añadió que tras el anuncio, la práctica en la Noria se le hizo muy larga, pues solo quería comunicarse con su familia.

"El entrenamiento se me hace eterno porque yo lo que quería era agarrar el celular y poder decirle a mi familia la noticia. Marco primero a mi papá, le doy la noticia, obviamente pues se nos salen las lágrimas igual con mi mamá y mi hermano. Los pude ver hasta el fin de semana que jugamos aquí en Ciudad de los Deportes y pues muy feliz, un momento especial", añadió.

Alexis Gutiérrez todavía cree que puede elevar su nivel más

Por otra parte, Guty compartió que está tratando de aprovechar al máximo esta experiencia, aunque cree que todavía puede alcanzar un nivel mayor todavía. "Estoy pasando por un buen momento, sin duda quiero seguir trabajando para poder aumentar todavía mi nivel, creo que aún no alcanzo mi límite. Estoy disfrutando bastante y estoy divirtiéndome al máximo".

"Para mí es un orgullo poder estar aquí, poder estar con todos estos jugadores es la recompensa del trabajo diario. Estoy muy feliz y muy contento y emocionado, motivado y comprometido de poder estar", finalizó.

