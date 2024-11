Jesús Angulo reconoce compromiso que Javier Aguirre pide a los seleccionados

Se siente cómodo con el método e ideas que Javier Aguirre está tratando de establecer en la Selección Mexicana. Jesús Angulo reconoció que ha embonado bien en el estilo de juego del Vasco en el Tri.

“Intento hacer lo que me dice de la mejor manera y creo que el estilo de juego me ha caído muy bien también y gracias a Dios se han visto buenos resultados. Él nos comentó que hay que ser seleccionado mexicano los 365 días y no nada más cuando se viene a la Selección, hay que ser un ejemplo”, afirmó el defensor.

Sabe que la visita a Honduras será complicada y le restan importancia a las quejas de los centroamericanos por lo que vaya a suceder con el arbitraje en la serie.

“Creo que va a ser difícil, pero hay que ir a sacar el resultado, hay que ir por un buen resultado. Nosotros no nos metemos mucho en ese tema, nosotros hacemos nuestro trabajo y el árbitro hace el suyo y él determinará sus decisiones”, comentó.

Respecto a la competencia interna que se está viviendo en el arco con Guillermo Ochoa y Luis Malagón no negó que está complicada la decisión, pero ya será el cuerpo técnico quien tome la decisión.

“Lo que me ha tocado a mí compartir con ellos es que la viven lindo compiten ambos y es lindo tener competencia te mejoran individualmente y creo que lo van a tomar de la mejor manera los dos y el profe decidirá quién es el apto para jugar”, finalizó Jesús Angulo.

