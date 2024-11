Víctor Guzmán sobre Selección Mexicana: ‘No hemos empeorado, los demás han mejorado’

Víctor Guzmán, central de Rayados de Monterrey, ha sido llamado de última hora a la Selección Mexicana para suplir a Johan Vásquez, quien causó baja de la convocatoria. En entrevista exclusiva para RÉCORD, Guzmán abordó temas importantes sobre el momento actual del equipo nacional y su perspectiva de cara al futuro, desmintiendo que México esté en crisis futbolística, aunque sí reconoció áreas de mejora.

Al preguntarle si la Selección Mexicana atraviesa una crisis, Guzmán respondió que no lo ve de esa manera, pero destacó que otras selecciones de la zona han avanzado. “Yo creo que no hemos empeorado, pero selecciones vecinas han tenido un aumento muy notorio. Siendo autocríticos, sinceros y exigentes, realmente creo que ya nos rebasaron”, comentó el defensor, aunque también expresó su fe en el potencial de México. “Creo que podemos contra todo, no veo descabellado recomponernos y después volver a ser el más grande de la zona”.

Guzmán señaló la importancia de la autocrítica para mejorar en todos los aspectos, desde los jugadores hasta la logística. “Tenemos que ser autocríticos, ver en qué hemos fallado, no sé si las formas, los procesos… hay cositas por corregir… bastantes, pero creo que se va a llegar bien al Mundial”, mencionó.

En cuanto a sus aspiraciones personales, el “Toro” Guzmán confesó que jugar el Mundial de 2026 es uno de sus sueños más grandes. “Yo voy a estar echando todas las buenas vibras desde donde me toque, porque al final somos mexicanos, queremos que al equipo le vaya bien… No quisiera nada más ir, quisiera jugarlo, pero uno no sabe lo que puede pasar. Espero en Dios que se me pueda dar”, concluyó el defensor.

