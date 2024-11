Ángel Sepúlveda tras convocatoria con el Tri: “Estoy viviendo un sueño estar aquí”

“Hoy todo México habla de Cruz Azul y de lo bien que ha hecho las cosas”, las palabras de Ángel Sepúlveda, quien consideró que está viviendo un sueño en La Máquina y ahora con la Selección Nacional.

El goleador cementero destacó que Javier Aguirre esté valorando el momento que atraviesan los futbolistas por encima de las jerarquías de figuras consagradas en el Tri.

“Si y es tan importante (convocar a los de buen momento) que creo que es lo que hoy me tiene acá, me siento muy bien, me siento muy comprometido para venir a aportar a la Selección y disfrutarlo día a día. Es un momento soñado, disfrutando cada partido con mi club que hoy fue lo que me trajo acá, no hay discusión y quiero representarlos de la mejor manera, cada que me toque venir a Selección dar lo mejor para mi país”, aseguró el 'Cuate'.

Recordó su paso previo con la Selección en la etapa de Juan Carlos Osorio durante una Copa Oro en la que se desempeñó como extremo y no como centro delantero como ahora.

“Creo que para empezar era otra posición, no venía desarrollándome como centro delantero, era más extremo, más de ir por fuera y hoy la experiencia de tener más partidos de centro delantero y el venir haciendo goles, creo que todo eso me ayuda para venir a aportar mi granito de arena”, apuntó.

Es consciente que la visita a Honduras será complicada, pero sabe que el Tri tiene la capacidad y experiencia para encarar la complicada visita.

“Ellos harán de todo para incomodarnos y nosotros tenemos que estar concentrados, saber manejar el partido, tenemos que no engancharnos de más y jugar al futbol, al final somos once contra once en la cancha y nosotros ya tenemos la experiencia con estos partidos, no será sencillo, pero debemos de saberlo manejar”, sentenció Ángel Sepúlveda.

