Álvarez sobre la comparación con Beckenbauer: 'No tiene nada que ver comparar con leyendas'

Listo para Qatar. Edson Álvarez disputará su segunda Copa del Mundo con la Selección Mexicana, y ha dicho que llega en un momento maduro en su vida y en su carrera como profesional.

“Es un orgullo para mí estar acá. Claro que me siento en un momento más maduro en mi vida. El hecho de jugar en Europa, el hecho de estar lejos de mi familia me ha hecho madurar bastante también lo mucho que he aprendido en la cancha. He aprendido a entender el juego en Europa y a posicionarme. En México jugaba a las ganas que tenía”, dijo en el Dia de Medios del Tricolor en Los Ángeles.

Sobre el Mundial en sí, El Machín expresó: “Muy emocionante. No me había tocado vivir todo este ciclo y ahora que lo viví, mucha emoción y muchos nervios. Es algo que vale mucho la pena, el ir a lugares complicados y jugar el boleto es muy buena experiencia. Me siento agradecido por la oportunidad que tuve de vivirla”.

Gracias al liderazgo que ha asumido en el Ajax de Países Bajos, Edson Álvarez señaló que “obviamente me gustaría serlo, asumir ese rol” con el Tricolor, pues “sé que puedo y me gusta tomar este tipo de responsabilidades”.

El exjugador de América es consciente de la responsabilidad que asume por representar al combinado Azteca, es por eso que está acostumbrado a vivir con las críticas que se presentan por parte de la prensa y de los aficionados.

“Cada quien en su lugar le toca hacer lo que corresponde. Ustedes son los críticos del futbol. A nosotros nos toca ser los que están en la cancha. Cada quien asume el rol. No solo es de ahora, ha sido de procesos pasados; cuando estuvo con Osorio fue lo mismo.

"Tampoco es algo que nos asuste, sabemos la presión que tenemos por ser México, lo que la gente espera de nosotros. A mí, en vez de asustarme, me motiva y me hace ser más responsable en todo lo que tengo que hacer”.

Por último, sobre la comparación ‘El Benkenbauer de Tlanepantla, Edson Álvarez señaló que “a mí me da risa. No creo que tenga nada que ver compararme con leyendas mundiales”.

