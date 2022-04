Andrés Fassi sobre reacción de Dibu Martínez: 'Tendría que pedir una disculpa'

La reacción de 'Dibu' Martínez, portero de la selección de Argentina tras conocer que enfrentará a México en el Grupo C de la Copa Mundo de Qatar 2022, ha causado molestia en Andrés Fassi, exdirectivo de Pachuca y aseguró que el guardameta viola los códigos de Fair Play al expresar que el Tricolor es un rival 'fácil'.

"La verdad que me llama mucho la atención que es un jugador que hizo su estructura de formación en Europa, con muchos años jugando en Inglaterra, conociendo cuáles son los códigos del Fair Play, los códigos que todos tenemos que tener como profesionales y se me hizo realmente muy desatinado”, declaró Fassi en entrevista para ESPN.

El actual presidente de Talleres de Córdoba aseguró que Martínez debería de pedir una disculpa por su actitud en redes sociales en donde se le pudo escuchar decir "easy, easy (fácil, fácil)" tras conocer que enfrentará al Tricolor.

“Yo creo que tendría que pedir una disculpa, primero porque está muy equivocado, porque México no será un rival fácil, y después creo que es una falta de respeto a un país, a compañeros de profesión, no es parte del Fair Play del futbol hablar de esa forma, diciendo ‘qué bueno que nos tocó este equipo porque es fácil’, yo creo que Martínez, que es un gran arquero, que es un gran profesional, definitivamente en esto se equivocó, tendrá que pedir una disculpa porque no es la forma ni el Fair Play de tratarse de entre rivales y selecciones, y mucho menos de un profesional de la envergadura de él”, comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ARGENTINA Y MÉXICO, FAVORITOS A PASAR EN EL GRUPO C, SEGÚN FUTBOL INDEX