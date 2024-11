Andrés Guardado niega ofrecimiento para unirse al Tri con Javier Aguirre

Andrés Guardado ya piensa en su vida tras retirarse del futbol, sin embargo, el histórico futbolista confesó que, aunque en este momento no puede ser técnico, su mente está en poder conseguir el título de entrenador profesional.

De esta misma forma el excapitán de la Selección Mexicana, demitió ciertos rumores que aseguraban, que él había rechazado unirse al cuerpo técnico de Javier Aguirre y Rafael Márquez. De acuerdo con Guardado, nunca recibió una invitación formal.

Según confesó el ‘Principito’, ni la Federación Mexicana ni el Vasco Aguirre le ofrecieron unirse al equipo, sin embargo, reveló haber tenido platicas para en un futuro poder unirse al equipo una vez esté certificado.

“Voy a desmentir eso. Jamás me han ofrecido ir oficialmente a la Selección. Tuve pláticas con Javier, con Duilio y hablamos de la posibilidad de en un fututo. Yo la verdad no tengo ni el título del entrenador. Nunca hubo ningún ofrecimiento”, reveló Guardado en entrevista para RÉCORD+.

Así como desmintió un ofrecimiento de la Selección Mexicana, el histórico futbolista mexicano también reveló que nunca tuvo una oferta de León para ocupar el puesto que dejó libre Jorge Bava.

Ahora Guardado continuará con su carrera fuera del terreno de juego donde buscará conseguir su título como director técnico, pero para ello viajará a España y una vez estando certificado, podrá unirse a cualquier equipo.

Quiere ser el mejor entrenador

Guardado también reveló que ha recibido algunas ofertas para ser auxiliar en unos equipos, pero antes de unirse a un cuerpo técnico quiere certificarse, pues a pesar de tener una larga carrera, eso no le garantiza ser buen entrenador.

“Yo me voy a prepárame para que el día de mañana si me llega la Selección o el lugar que sea… Me quiero preparar. Mi mentalidad me da para decir ‘quiero ser de los mejores entrenadores que ha dado México’. Me voy a preparar para ello”, finalizó.

