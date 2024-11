Reventó a los directivos mexicanos. Hugo Sánchez habló sobre la baja de nivel en el futbol mexicano, asegurando que el hecho de que los directivos mexicanos y la Federación Mexicana busque ganar más dinero, han afectado a los equipos y la Selección Mexicana.

El histórico delantero aseguró que algunas decisiones, especialmente el ya no competir en torneos como la Copa Libertadores o la Copa América han afectado el desempeño y el nivel no sólo de los equipos mexicanos, sino que también de la Selección Mexicana.

“Lo venimos diciendo desde hace años. Desde que dejamos la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América, es el peor error que han tenido los directivos en su vida. Los directivos no se dieron cuenta (del nivel del futbol mexicano) porque ellos lo que querían ver era el dinero, y no recibían dinero de las transmisiones ni de los sponsors (en torneos de Sudamérica), entonces no veían dinero para ellos”, expresó Hugo en entrevista para RÉCORD+.

De acuerdo, con el ‘Pentapichichi’, el hecho de ya no competir en este tiempo de torneos, ha hecho que tanto Canadá, como Estados Unidos alcancen el nivel de México y si continúan con este camino, pronto los superarán.

“Es de siempre, el complejo de inferioridad que hay en Centroamérica y en el caribe se demuestra, porqué jugar contra México es jugar contra el máximo referente de la zona. Estados Unidos y Canadá se están acercando a México y nos están por superar”, aceptó el histórico delantero

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hugo Sánchez sobre la dirección técnica el Tri: "Rafa Márquez se está quemando con Aguirre"