Andrés Guardado: 'Siento que tengo temas pendientes con mi Selección'

En caso de ser llamado para Qatar 2022, Andrés Guardado disputaría su quinto Mundial con la Selección Mexicana, con la que se ha quedado en Octavos de Final en todas sus participaciones previas, por lo que en caso de participar, le gustaría superar esa barrera.

"Siento que tengo temas pendientes con mi Selección, he ido a cuatro mundiales y nos hemos quedado en la mismas instancias y me gustaría tener una oportunidad más para ver si somos capaces de romper esa barrera y conseguir ese objetivo, no sólo el quinto partido, que es muy famoso en México, sino llegar más allá y me gustaría ser parte de ello", reveló Guardado en entrevista con LaLiga.

Y es que a un año de distancia, en la mente del mediocampista del Betis está el poder disputar su quinta Copa del Mundo con el Tricolor.

"Voy con más pausa, con más precaución, mido más mis palabras, no escondo que es mi objetivo, obviamente, lo he dicho muchas veces, que me encantaría llegar a mi quinto Mundial, pero cunando llegas a este momento de tu carrera tienes que ir con paciencia e ir semana tras semana, partido tras partido, año tras año y si al final consigo estar, que mejor, pero el futbol siempre te llega a sorprender y no me quiero encontrar con esa mala sorpresa, por eso voy con mucha precaución, pero ojalá que el futbol y la vida me puedan regalar un quinto mundial", reveló Guardado, quien es consciente de que es probable que para Qatar 2022 no sea titular indiscutible del combinado nacional.

"Uno también tiene que aprender a asumir su rol y que seguramente los roles van cambiando, no siempre vas a ser titular indiscutible, a lo mejor también eres importante en otros ámbitos dentro de un grupo, de una selección. Eso cuesta, porque no es fácil asumir que a lo mejor ya no tienes 25 años y tienes que asumir otros roles, pero lo he ido entendiendo como tiene que ser y aportar lo que uno tiene que aportar, dependiendo el rol que viva en ese momento", sentenció.

