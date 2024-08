Andrés Lillini sobre el campeonato en el Premundial Sub 20: 'Es gracias al trabajo'

Satisfecho con lo hecho en el Premundial de León. La Selección Mexicana Sub 20 se alzó con el título y con ello consiguió su boleto al Mundial de la categoría: “No podíamos quedar fuera de otro Mundial”, aseguró Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales menores.

“La base no es mala, falta esa unión o ese paso de tener más claro ese proceso y proyecto a nivel club. Lo que logramos acá es gracias al trabajo en Fuerzas Básicas, sin ellos no se hace, la Selección no forma jugadores, acá los potenciamos a nivel internacional algo que el club no se lo da, pero lo más importante es que se consoliden jugadores en Primera División”, comentó en entrevista con Los Informantes.

Cuando se le cuestionó que las Fuerzas Básicas no están trabajando adecuadamente en comparación con el futbol europeo, el directivo lo negó y explicó que en el Viejo Continente siguen llevándose el talento juvenil de este lado del mundo.

“A México se le castiga en los procesos formativos; sin embargo, en Europa se sigue comprando el talento a América. México tiene una Liga muy fuerte y el mercado interno es muy fuerte y al jugador mexicano le cuesta trabajo salir por el modelo de negocio”, explicó Lillini en Récord Plus.

