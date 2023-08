Andrés Lillini lleva poco más de dos meses desde que llegó a ocupar el puesto como director de Selecciones Nacionales Menores, pues desde que se encuentra en el cargo, se ha puesto a trabajar, llegando a detectar a posibles talentos para reforzar a los distintos conjuntos tricolores.

"Lo primero que hice en estos dos meses fue un padrón de todos los futbolistas y me siguen apareciendo, ayer justo me apareció uno porque movimos el avispero. Hicimos un padrón de todo el futbolista mexicano que está en el extranjero”, explicó Lillini en entrevista para AS México.

Según el propio argentino, son más de 70 promesas mexicanas las que ha detectado en diferentes partes del mundo, las cuales se encuentran repartidas en 43 en la sub 13 y 15, los otros 28 están en la sub 17 y 20 respectivamente.

"En lo que es Europa, los tenemos más identificados, hemos tenido jugadores del Elche, hemos traído a (Nicolás) Carrera, que es un chico que está decidiéndose entre Estados Unidos y nosotros, que juega en Alemania, y ahora han salido dos jugadores que están en Holanda", finalizó.

Además, Lillini confesó que todos tienen que ser vistos, pero destacó que convencerlas de jugar para el Tri se ha convertido en uno de sus principales retos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDREA RODEBAUGH ASEGURÓ QUE EL TRI FEMENIL BUSCARÁ FORTALECER LA RELACIÓN CON CLUBES