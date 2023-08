Un experto llegó a tomar las riendas. Andrés Lillini es considerado uno de los mejores detectores y desarrolladores de talento en los jóvenes, hoy con su cargo como Director de Selecciones Menores en la FMF el futbolista mexicano puede ser encaminado de una mejor forma al profesionalismo. Para el directivo no hay prisa por querer adelantar procesos con los jóvenes y aseguró que la edad ideal para que lleguen a Primera División es entre los 21 y 23 años.

“Yo creo que sigue siendo entre los 21 y 23, y 23 años, porque se ha estirado mucho la vida útil del jugador. Los mejores juegan hasta los 37-38 años y muy bien, aunque te dicen que su mejor edad es entre los 28 y 32. Entonces yo creo que no hay que volverse loco si no lo tenemos a los 17 o a los 18, como era antiguamente. Nos quedamos mucho con ese discurso sin pensar que cuando juegan bien no importa la edad, no importa la nacionalidad, si la mamá o el papá son mexicanos, los que juegan bien tienen que estar dentro de la cancha”, afirmó en entrevista con RÉCORD.

Estar ausente de los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en París, Lillini reconoció que fue una falla en conjunto de todas las partes relacionadas con el futbol y lamentó que en este error se afectó a 4 generaciones diferentes.

“Debemos de aprovecharnos del mejor momento de cada futbolista, nos no cerrarnos en que son inamovibles a los que vienen por primera vez. Yo creo que con eso podríamos achicar el margen de error. Te vuelvo a repetir en lo que sucedió, todos somos responsables porque todos estamos en trabajando en el futbol mexicano de un lado del otro. Y entonces tenemos que aprender, fue un golpe muy duro porque más allá del resultado desastroso quedan afuera cuatro generaciones de futbolistas sin competencia y eso es doloroso y puede impactar en el futuro”, confirmó.

