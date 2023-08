Andrés Lillini ve futuro en el Tri: "El talento mexicano está, pero hay que trabajarlo"

La Selección Mexicana en sus categorías varoniles menores tiene muy claros sus objetivos: Participación destacada en las Copas del Mundo Sub 17 y Sub 20; ser líder en Concacaf en todas las competencias, y desarrollo y seguimiento de jugadores bajo una misma metodología y sistema de juego.

Pero para cumplirlos hay otras metas que alcanzar, y así lo explicó Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores, quien confía en que en conjunto con el trabajo de los clubes, los jugadores jóvenes tengan un mismo ADN.

"Soy un gran defensor del talento del futbolista mexicano, a veces lo tiramos demasiado abajo nosotros mismos en comparaciones que no tienen por qué serlo. Tenemos un estilo del futbolista mexicano propio sin copiar nada a nadie, nunca el jugador mexicano pasa desapercibido en competencias internacionales a nivel de clubes, el talento en México está.

"El jugador se forma y se forja del club y aquí nosotros lo metemos en un modelo de juego que tiene que ser bajo una línea, que si bien no jugamos todos iguales, el pensamiento, la estructura y los pilares sí son. Y bajones ADN y formas de pensar, meterles en la cabeza la importancia de venir a entrenar acá, el principal objetivo es que el jugador que viene aquí juegue con su equipo en la Primera División y tenemos que acompañar ese proceso", dijo.

Al margen, Ivar Sisniega, presidente de la FMF, explicó que también se captará talento mexicano en Estados Unidos.

"Tenemos un proyecto de crear cuatro selecciones de mexicanos en Estados Unidos que participen en este campeonato nacional de todos los años y que, en la visoria que se tenga para integrar esas cuatro selecciones de Estados Unidos, en cada edad, nos dé una primera indicación de dónde están los jugadores talentosos para poderlos invitar a que se integren al futbol mexicano participando en nuestros eventos, no solo en venir, sino que sean parte del futbol mexicano, y que se sientan parte, que es uno de los temas que, a veces, nos impide que un jugador decida escoger a México sobre Estados Unidos".

ENTRENADORES DE LA SELECCIÓN MEXICANA POR CATEGORÍA

Raúl Chabrand - Sub 20

Alex Diego - Sub 18

Carlos Cariño - Sub 17

Omar Tapia - Sub 16

José Antonio Castro - Sub 15

