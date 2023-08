Jaime Lozano sueña en grande: 'Me veo ganando el partido inaugural del Mundial en el Azteca'

El partido inaugural en el Azteca, el sueño del Jimmy. Durante el foro en el cual se presentó la nueva estructura de la FMF, Jaime Lozano, entrenador de la Selección Nacional, dejó ver que el partido que abra las actividades del Mundial 2026 sería en el Estadio Azteca, en el cual se visualiza celebrando la victoria y haciendo feliz a toda la nación.

“Es que no me puedo ni imaginar, te soy sincero como me decían 'te ves continuando en el proceso para la Copa América', y lo digo de verdad, mi cabeza está aquí, pero yo estoy pensando en Australia y en Uzbekistán porque así he sido siempre, porque así me lo ha enseñado la profesión porque sueño con ese partido inaugural en el Estadio Azteca, si lo sueño y lo voy a pelear, y por seguir avanzando y hacer historia”, declaró el 'Jimmy' en el panel moderado por RÉCORD.

“Lo más bonito que tiene este puesto es toda la cantidad de alegría que le puedes dar a todo un país, es lo que me ha enseñado esta situación, este puesto y es lo que más me llena, entonces me veo festejando, te soy sincero, festejando con todo el país, pero no le doy todavía la importancia adecuada o que se merece porque quiero ir concentración a concentración”, añadió.

Si bien el propio Director Deportivo de la Selección Mexicana, Duilio Davino reconoció que hoy el proyecto del Tri rumbo a la Copa del Mundo va tarde, sabe que todavía hay un margen de tiempo para poder consolidar el mejor proceso.

“Toda esta estructura es para controlar lo controlable, esto es futbol, pero debemos estar en todos los detalles, este proyecto arranca a tres años del Mundial y otros países nos llevan un poco de ventaja. Es muy importante estar muy cerca de los clubes, tener comunicación para que salga bien, estuve del otro lado, y muchas veces no entendía muy bien lo que buscaba la Selección”, admitió el directivo nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LILLINI ASEGURÓ QUE LA EDAD IDEAL PARA QUE JÓVENES LLEGUEN A PRIMERA DIVISIÓN ES ENTRE 21 Y 23 AÑOS