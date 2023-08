Andrea Rodebaugh aseguró que el Tri Femenil buscará fortalecer la relación con clubes

México tiene que ser protagonista en el futbol femenil, y es una meta que se le ha trazado Andrea Rodebaugh, directora de las Selecciones Nacionales Femeniles, quien tiene claros los objetivos que les trazó la Federación Mexicana de Futbol:

Calificar a todas las Copas del Mundo ayer y menores, elevar el nivel en Concacaf y el continente, y calificar y buscar medallas en todas las competencias. Y para ello, Ivar Sisniega, presidente de la FMF, dijo que:

“Es momento de estar sintonizados en el futbol femenil, sentimos mucho no haber estado allá (en el Mundial de la categoría mayor) y eso es una gran área de oportunidad, no queremos que eso vuelva a suceder”.

En tanto, Andrea Rodebaugh aseguró que: "Para México es no sólo la detección de talento, sino desarrollarlo dentro y fuera del campo, y que se pueda desarrollar también cuando no están con nosotras, porque no sólo es tarea de Selección Nacional lograr grandes resultados, son todas las partes que apoyan a Selección".

"Para la Selección Mexicana Femenil la relación con los clubes es sumamente importante y si tenemos clubes fuertes y comprometidos, tendremos una liga fuerte y si la tenemos, podemos contar con una Selección fuerte, y debemos tener constante comunicación e intercambiar información para que estemos conectados", expresó la directiva.

ENTRENADORES DE SELECCIONES FEMENILES

Pedro López - Selección Mayor

Ana Galindo - Sub 20

Jimena Rojas - Sub 15 y Sub 18

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDREA RODEBEAUGH TRAS EL CASO RUBIALES-JENNI HERMOSO: 'MÉXICO HA FORTALECIDO SU PROTOCOLO'