Ángel Malagón, agradecido y entusiasmado con su regreso a la Selección Mexicana

Tras su ausencia en Copa América, Luis Ángel Malagón volvió a ser considerado para el Tri en la primera lista de Javier Aguirre y el arquero aprovechó el momento para recordar que nunca inventó la lesión que causó su baja.

“Agradecido con Dios y el cuerpo técnico por la oportunidad que me brinda de estar allá. Es difícil estar en Selección después de lo que se habló de que fue una lesión inventada. Uno trata de que los comentarios no te lleguen, trato de estar neutro, pero hay un momento donde pega esa parte, que pusieran en tela de juicio lo que pasó fue complicado. Agradezco a Dios y a los cuerpos médicos que estuvieron a disposición para salir rápido de esto”, declaró el portero.

Respecto a los llamados de Alex Padilla y Henry Martín se mostró gustoso por conocer al joven arquero y por el regreso del goleador a quien considera su amigo.

“Es un buen portero, es muy joven, juega en una de las mejores tres ligas del mundo, me da gusto por él. Ya tendré el gusto de saludarlo, siempre he dicho que hay muchos porteros, me da gusto que le vaya bien y tiene todo para seguir allá”, comentó.

“De Henry no sé como hablar, si como compañero o amigo, es capitán del equipo, un tipo que siempre se ha comportado conmigo de nueva manera. Me da gusto por él, es top 4 americanista como goleador. Es un tipo que trabaja, sencillo, busca lo mejor para nosotros y me da gusto por él. Entre más competición va a ser mejor, que esto vaya para la mejora de todos y que mañana salga todo bien”, sentenció Luis Ángel Malagón.

