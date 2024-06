Malagón está dolido por perderse la Copa América, confiesa André Jardine

Todo apuntaba a que esta Copa América sería el gran salto en la carrera de Luis Ángel Malagón a nivel internacional, pero una lesión muscular lo terminó marginando de la lista final de México y de ser proyectado a ser el relevo generacional en la portería del Tri, ahora se perderá su primera Copa América.

Ante esta situación, en entrevista para TUDN, el entrenador del América André Jardine, habló sobre el estado de animo de Malagón y reveló que el arquero de las Águilas se preparó mucho para este momento, por lo que se encuentra triste por perderse la Copa América.

“Es una pena por Malagón, él se preparó mucho para este momento, me imagino que estará frustrado, de la lesión no me preocupa, el regresará mejor, está triste, trabajó mucho para esta Copa América”, mencionó Jardine para TUDN.

André Jardine también confirmó que no ha tenido la oportunidad de hablar con Malagón, pero conociéndolo bien por tenerlo en América, asegura que debe de estar muy dolido y se comunicará con él muy pronto.

“Aún no, (ha hablado con Malagón) lo haré en los próximos días, pero con mucha certeza de que debe de estar muy dolido”, concluyó Jardine.