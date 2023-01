Armando Martínez confiesa que, por 'diferencias', Grupo Pachuca no está en el Comité de Selecciones

"Se viene el proceso más importante en nuestra historia", es la manera en la que visualizan los próximos años en la Selección Nacional al interior de Grupo Pachuca, quienes decidieron no ser parte del Comité de Selecciones Nacionales por falta de tiempo y diferentes maneras de pensar, aunque aclararon que el apoyo para todo el futbol mexicano no dejará de existir.

"En la industria del futbol como en muchas industrias hay diferentes formas de pensar y nosotros acá tenemos un proyecto muy importante que nos demanda muchísimo tiempo, tenemos una filosofía y a veces podemos estar de acuerdo y a veces no y siempre lo vamos a expresar, por eso nosotros decidimos no estar en el proyecto", confirmó en entrevista con RÉCORD el presidente de los Tuzos, Armando Martínez.

"También por el tiempo porque mi hermano (Jesús Martínez) trae muchos proyectos con el Oviedo (España), con León y la remodelación de su estadio, con los Tuzos, Everton (Chile) y no tenía el tiempo, pero el pensar diferente no quiere decir que no apoyemos.

"Grupo Pachuca seguirá apoyando a la Liga, Federación y Selección desde nuestra trinchera para que mejore el futbol en México y sea más competitivo", sentenció el directivo.

