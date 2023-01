Carlos Salcedo: 'Siempre es una ilusión regresar a Chivas'

Chivas se enfrentará a FC Juárez en calidad de visita el 28 de enero, hecho por el cual Carlos Salcedo, exjugador rojiblanco y actual de los Bravos, lo hace sentir emocionado, pues enfrentará a uno de sus amores.

“Es un partido especial para mí y esperando que llegue ese día”, expresó Carlos para Fox Sports. Titán reconoció que hubo pláticas con el Rebaño antes de regresar a México con los Tigres, pero nunca se concretó nada, aunque aseguró que Chivas es un gran amor por el apoyo que le ha brindado en su carrera como futbolista.

“Tuve un par de pláticas con Amaury Vergara y con Ricardo Peláez, nada en concreto, también con José Luis Higuera, que fue parte importante para que yo pudiera irme de la Fiorentina para Frankfurt. Pero la verdad que siempre es una ilusión (regresar a Chivas) porque es un club al cual amo.

“Hoy en día todo lo que soy se lo debo al Guadalajara por la oportunidad que me dieron de estar casi cuatro años en Europa. De poder ganar cosas importantes fuera de México, es algo bonito para cada jugador, siempre ganar algo fuera de tu país se queda para toda la vida.”.

'SIEMPRE ES UNA ILUSIÓN VOLVER A CHIVAS' Carlos Salcedo está en #LUP y dijo que siempre lo ilusiona el volver al Rebaño, pero hoy su presente es Juárez y está agradecido. Disfruta el reto de Bravos.@alexblanco23@FABIANESTAY10@dtAlex_Aguinaga@Salimgol@ruubenrod pic.twitter.com/SSPK7MU4Ih — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 27, 2023

JUÁREZ JUEGA PARA NO PAGAR MULTA

Entre otros temas, Titán Salcedo es consciente de la actualidad de Juárez, quien tiene que mejorar para sumar puntos y evitar pagar la multa por la tabla porcentual, y señaló que le gusta ese tipo de retos donde tiene que dar lo mejor de sí.

“En lo personal, estoy muy contento (de estar en Juárez), es algo que he disfrutado bastante. Cuando llegué a Frankfurt estábamos peleando el descenso, hoy en día la realidad Juárez, está jugando para eso. Si no hay un descenso como tal, se juego para no pagar la multa.

“Me gusta este tipo de retos, es algo que me motivó, el ver la gente seria que hay detrás de este proyecto. La vida es de retos y soy un hombre que se considera ganador. Es algo muy bonito el estar acá.

