Fugaz, motivado por presencia de Místico: 'Me inspiró a ser luchador, es mi ejemplo a seguir'

Fugaz, al igual que muchos nuevos valores, creció observando a Místico como el último gran 'boom' que tuvo la lucha libre a mediados de la década de los 2000. Hoy el tapatío se encuentra motivado de participar en el torneo Reyes del Aire VIP 2023 en donde también estará su gran ídolo.

“Místico es el luchador al cual yo veía desde niño, desde mis inicios”, dijo Fugaz previo al certamen del viernes por la noche en la Arena México. "Fue quien me inspiró a ser luchador y ha sido mi ejemplo a seguir hasta el día de hoy. He tenido a lo largo de mi trayecto a otros grandes ídolos y ejemplos, pero Místico es quien me ha dado esa motivación para hacer lo que hago hoy en día”.

No podía faltar en un torneo lleno de espectacularidad... ¿Podrá imponerse Místico como El Rey del Aire VIP 2023? Arena México

27 de enero | 8:30 p.m.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco recordó también la noche que le tocó enfrentarlo en la México Catedral y está preparado para volverse a ver las caras con su ídolo en futuras ocasiones, pese a que ambos pertenecen al bando de los técnicos.

“En una ocasión me enfrenté a él en una lucha de relevos increíbles en la Arena México. ¿Qué te puedo decir? Todos los saben, es un luchador espectacular y un ídolo en la lucha libre mundial y sería fenomenal enfrentarme una vez más a él y darme cuenta de lo que estoy hecho”, concluyó.

