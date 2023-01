Rodrigo Dourado elogia a Tigres: 'Es uno de los grandes de América'

Rodrigo Dourado asegura que Tigres es uno de los equipos más grandes del Continente Americano, pues ya los ha enfrentado, justo hace ocho años, pero aquella ocasión fue en la Copa Libertadores ante el Internacional de Porto Alegre.

Dourado ha seguido de cerca a los Felinos, pues también asegura que en el Mundial de Clubes, donde llegaron a la Final, pero la perdieron ante el Bayern Múnich, el equipo regiomontano se vio muy fuerte.

“Sí, ya demostró en torneos anteriores que son uno de los equipos grandes de América, creo que sí. Ha jugado también el Mundial de Clubes contra Palmeiras y mostró la fuerza que tiene”, dijo para ESPN Rodrigo.

Pero ahí no pararon los elogios, pues el jugador del Atlético de San Luis expresó que “Tigres está en un nivel muy grande, no solo en México sino en Latinoamérica. No juego más la Copa Libertadores, pero si Tigres jugara, creo que estaría en lo más alto de la competencia, disputando los títulos.

“Hay otros equipos de la competencia que están como líderes en México, pero creo que Tigres es lo más alto y siempre es difícil jugar contra ellos. El torneo pasado necesitábamos una victoria de local y fue muy difícil por la calidad de jugadores que tenían al frente ellos y eso marcó la diferencia”.

Finalmente, Rodrigo Dourado señaló que tendrán que parar a André-Pierre Gignac. “Un jugador muy grande, no hay mucho que hablar de él. Creo que es un crack del futbol. Creo que fue en 2015 que yo lo enfrenté y se mantuvo a un alto nivel. Sabemos que es muy difícil marcarlo, pero vamos a tratar de hacerlo para que no nos cause tanto daño”.

