'Bomba' Rodríguez evitó que el Tri jugara un partido en Europa vs Inglaterra previo a Rusia 2018

Juan Carlos Rodríguez, actual comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, evitó que la Selección Mexicana disputara un partido amistoso contra Inglaterra en territorio europeo previo al Mundial de Rusia 2018.

De acuerdo con información de Alejandro Gómez, revelada en el Buen Morning de RÉCORD+, el entonces directivo de Televisa puso un alto a las gestiones para llevar al Tri al Viejo Continente debido a una disputa entre Fox y TUDN, pues se pensaba compartir los derechos de transmisión para el partido.

Sin embargo, la 'Bomba' no permitió que esto sucediera, ya que, para él, "Televisa mandaba" gracias a su estrecha relación con la selección.

"Termina el sorteo (de Rusia 2018) y le caen en friega los ingleses al que entonces llevaba a la Selección Mexicana, Guillermo Cantú. Entonces se filtró que Inglaterra quiere jugar contra México, y también se filtró que no se pudo llevar a cabo por un asunto entre Fox y TUDN.

"Ese asunto entre Fox y TUDN termina porque Juan Carlos Rodríguez mandó a decir: '¿Quién es el que lleva mano en la Selección? ¿Quién es el que ha apoyado siempre a la Selección Mexicana, el que transmite, el que ha pagado las cosas, el que difunde? ¿Quién creó el aparato de mercadotecnia que hoy tiene la Selección? Televisa, así que Televisa manda. No vamos a permitir que contra Inglatera o contra quien sea, que nos metan a alguien a compartir los derechos. La respuesta es no, no se juega ese partido'", contó Gómez.

