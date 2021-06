Chicharito sobre Funes Mori: 'Como a todo jugador mexicano, le deseo lo mejor; ojalá la rompa'

Javier Hernández no guarda rencor a la Selección Mexicana. Pese a no ser considerado para la Copa Oro por Gerardo Martino en el Tricolor, el delantero del LA Galaxy se mostró positivo respecto a su 'reemplazo' en la delantera verde, deseándole lo mejor a Rogelio Funes Mori así como se lo desearía a cualquier otro jugador del combinado nacional.

"Como siempre, a un jugador que es mexicano y un compañero de profesión, desearle lo mejor, ojalá (Funes Mori) la pueda romper y pueda ayudar a ese equipo que por eso lo están convocando y le deseo todo lo positivo a la Selección", indicó Chicharito en conferencia de prensa con su club.

"La realidad es que yo voy a seguir expresándome de la selección nacional como un fanático más. Ya será otra narrativa y podremos hablar si puedo estar, espero que ganen la Copa Oro, ganen el Mundial y puras cosas positivas para ellos", apuntó el romperredes.

Respecto a JJ Macías y su vinculación con el Getafe español, recomendó darlo todo en cada minuto, pues jamás se sabe que equipo tenga los ojos puestos en sus servicios.

"Hay que entregarse, hay que darle todo porque uno nunca sabe quién te está viendo. Hay que entregarlo todo como si no existiera mañana. En mi vida yo no tenía ni la pinche menor idea de que el Manchester United me seguía desde Chivas. Si yo lo puedo conseguir, cualquier otro ser humano puede conseguir sus sueños", comentó Hernández Balcázar.