Tigres: Piojo Herrera ratificó interés por Juan Pablo Vigón

Como lo adelantó RÉCORD, Tigres y Pumas se encuentran negociando el fichaje del Juan Pablo Vigón.

Y en conferencia de prensa, el director técnico del equipo de la UANL, Miguel Herrera a pregunta expresa por Vigón, confirmó el interés por el futbolista auriazul.

"Lo que nos haría falta es un volante y hemos preguntado por mexicanos y de repente sale un nombre o no, no es que sea el más interesante, de repente le atinan al jugador. Tenemos cuatro o cinco y la directiva ha preguntado por cuatro. Salta un nombre, pero no es la única opción, sí un jugador interesante", reveló el Piojo.

Además, Herrera reveló que también buscarían reforzar la zaga, pero que en caso de no encontrar al hombre ideal, en las fuerzas básicas podría encontrar la solución con Juan José Purata.

"Estamos buscando jugadores alternos para completar el equipo, queremos que haya mucha competencia en la cancha y después de ver cómo trabajó Purata, me deja claro que no debo buscar ningún central, que él puede llenar ese espacio si tiene ganas", señaló el estratega.

