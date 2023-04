Después de casi tres años Javier Hernández al fin rompió el silencio sobre su ausencia durante el proceso de Gerardo Martino de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En entrevista exclusiva para Rubén Rodríguez, el máximo romperedes de la Selección Mexicana de futbol confirmó que su no convocatoria si se debe a un castigo impuesto tras un incidente ocurrido con el Tri, donde el mismo Chicharito aseguró que paga el castigo de él y dos personas más.

"Desafortunadamente, ¿qué quieres que te diga? Claro que yo me equivoco. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir me equivoqué. ¡Todos güey! Ahí fue el problema, que en una situación… Lo caro que se cobró; ahora sí que el dólar me lo cobraron a cien, cuando debió haber sido a 20, a mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores, y tú sabes cuáles, y se los cobran a cinco, por algo será", comentó el delantero azteca.

¡REVELÓ POR QUÉ NO FUE A LA SELECCIÓN! Javier Hernández no se guardó nada en el cara a cara con @ruubenrod. 'Han habido otros que han hecho cosas peores y se los cobran a cinco' Imperdible entrevista MAÑANA con Chicharito en FOX Radio. pic.twitter.com/JDPfEru3Rw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2023

Así mismo Javier confirmó que, por una parte, no ir a Qatar fue una sabia decisión, esto debido a que, de haber asistido a la Copa del Mundo, le hubiera sido imposible estar con sus hijos y su familia.

"Si yo hubiera estado yendo a la Selección, en ese momento, no veo a mis hijos. No los veo en todo un año, y no iba a hacer eso. Todo pasó como tenía que pasar, y al final todo terminó como tenía que terminar", aseguró Chicharito.

