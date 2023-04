El exdirector técnico de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, dio un consejo para el nuevo entrenador tricolor, su compatriota, Diego Cocca, asegurando que su etapa al frente del combinado no será fácil.

“Espero que tenga éxito con la Selección Mexicana. El camino no será fácil para él. No ha dirigido muchos juegos, y ya experimenta situaciones que viví a finales de mi segundo año con México”, comentó Martino en una entrevista con The Atlethic.

A pesar de estas declaraciones, Martino declaró que “espero que tenga la fortaleza para mantenerse firme y continuar”, dando a entender que él tuvo que atravesar momentos en los que pensó en hacerse a un lado al frente de la Selección Mexicana.

Martino dirigió a la primera Selección Mexicana que terminó eliminada en una fase de grupos desde Argentina 1978, consumando uno de los fracasos más grandes en la historia del Tri y el más grande en la era moderna.

