Tata Martino engrandece a la MLS y crítica la Liga MX: 'Juegan en las mejores ligas de Europa'

Recientemente, el extécnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, dio su opinión sobre la Liga MX y la MLS, donde aseguró que la competencia azteca era superior a la americana, pero que pronto iban a tener el mismo nivel.

Ahora el argentino para el podcast de Tomy Arguelles, Olafto de Gol, volvió a tocar el tema y esta vez criticó al futbol mexicano y engrandeció a la MLS, ya que para él la liga de Estados Unidos tiene mejores proyectos en su Federación.

“A la luz de lo que va sucediendo, uno va viendo que hay una liga muy cerca como la MLS, donde los futbolistas migran a Europa y los tiene jugando en los mejores equipos de las mejores Ligas de Europa.

“El mercado mexicano tiene futbolistas que valen ocho, diez o doce millones de dólares en el mercado interno y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. El valor en acá es uno y hacia afuera no existe”, fueron las palabras de Martino en el podcast.

Gerardo Martino tiene claro que la MLS ha crecido de forma exponencial y sigue sacando varias jóvenes promesas al viejo continente, cosa que la Liga MX ha dejado de hacer o ya manda a sus mejores jugadores en una edad tardía.

“Noto deseos de tener una liga muy competitiva, de mejorarla año tras año. Lo que noto es el hecho de la exportación de futbolistas americanos a Europa es algo que está dentro de la política de desarrollo de los futbolistas. No solamente me voy, me voy para jugar. Jugadores en el Chelsea, en la Juventus, en el Leeds, en el Barcelona, Italia, Alemania e indudablemente eso le hace bien a la selección”, aseguró Martino.

